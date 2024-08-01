ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, The Cook Political Report tarafından yapılan son anketler dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile arasındaki farkı kapatıyor.

Biden'ın çekilmesi dengeleri değiştirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinden önce, Trump ile arasındaki puan farkı Biden lehine 2,7 puandı. Ancak Biden'ın çekilmesi ve Harris'in muhtemel aday olarak ön plana çıkmasıyla, Demokratların oy oranı yüzde 44,7'den yüzde 46,2'ye yükseldi. Bu değişimle birlikte Trump’ın yüzde 47,5 oy oranı karşısında Harris ile arasındaki puan farkı 1,3’e düştü.

Demografik dağılım

Anket sonuçlarına göre, kadın seçmenlerin çoğunluğu Harris'i, erkek seçmenlerin çoğunluğu ise Trump'ı tercih ediyor. Ayrıca, siyahi Amerikalıların yüzde 72,4'ü Harris'e oy vermeyi düşünürken, yüzde 19,3'ü Trump'ı destekliyor.

Anketlerin detayları

The Cook Political Report, son 60 gün içinde yapılan 15 anketin sonuçlarını derleyerek bu verileri ortaya koydu. Bu anketler, seçmen davranışları ve tercihleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Harris'in kadın ve siyahi seçmenler arasında güçlü bir destek bulması, seçim yarışındaki dengeleri etkiliyor.

Seçim süreci nasıl şekillenecek?

Başkanlık seçimlerine yaklaşık üç ay kala, adayların kampanyaları ve seçim stratejileri büyük önem taşıyor. Harris'in adaylığı, Demokrat Parti için yeni bir umut kaynağı olmuş durumda. Trump ise güçlü bir seçmen tabanına sahip olmasına rağmen, farkın kapanmasıyla daha zorlu bir yarışla karşı karşıya kalabilir.