ABD'deki bir açık artırmada, Harry Potter serisinin ilk kitabı 'Felsefe Taşı' için yapılan orijinal sulu boya kapak resmi 1.9 milyon dolara alıcı buldu.

En değerli Harry Potter ürünü

Sotheby’s müzayede evi, J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter kitap serisinin ilk kitabı olan 'Felsefe Taşı'nın orijinal kapak resminin 1.9 milyon dolara satıldığını duyurdu. Bu, şimdiye kadar satılan en değerli Harry Potter ürünü oldu.

Harry Potter yıllar içinde büyüdü

Müzayede öncesi, kapak resminin 400 ila 600 bin dolar arasında satılması bekleniyordu. Ancak sonuçlar beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti ve 1.9 milyon dolarlık satış fiyatına ulaşıldı.

Sotheby's müzayede evi yetkilisi Kalika Sands, “2001 yılında ilk kitabın 108 dolara satılması ile bugünkü açık artırma fiyatı arasındaki fark inanılmaz. Harry Potter serisinin yıllar içinde nasıl büyüdüğünü ve yeni nesillerin Harry'nin hikayesini takdir etmeye başladığını görmek olağanüstü” dedi.