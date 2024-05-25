Eleştirmenlerce serinin en iyisi kabul edilen "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı"nı yöneten Alfonso Cuarón, filmi kabul etmeden önce meslektaşı Guillermo del Toro'nun akıl hocası olduğunu açıkladı. Total Film'e verdiği röportajda, Cuarón, başlangıçta Büyücülük Dünyası'na yabancı olduğunu ve filmin kendisine teklif edilmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

İlk tepkiler ve Del Toro'nun tavsiyeleri

Cuarón, teklifi aldıktan sonra del Toro'ya danıştığını ve "Bu Harry Potter filmini bana teklif ettiler ama istemiyorum" dediğini aktardı. Ancak del Toro, serinin ne kadar büyüdüğünü ve Cuarón'un bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguladı.

İspanyolca ve samimi konuşmalar

İkili arasındaki konuşmaların samimiyeti ve del Toro'nun direktliği Cuarón'u etkiledi. Cuarón, del Toro'nun kendisine "Sen kibirli bir pisliksin" dediğini aktardı. Ancak bu tartışmanın sonucunda Cuarón, filmi yönetmek için ikna oldu.

Heyman'ın ikna edici sözleri

Filmin yapımcısı David Heyman, Cuarón'un "Ananı Da!"yı izledikten sonra üçüncü Potter filminin mükemmel bir yönetmen olacağını düşündüğünü belirtti. Bu, Cuarón'un kendisine güveninin artmasını sağladı ve sonunda filmi yönetmeyi kabul etti.