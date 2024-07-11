İSTANBUL (AA) - Altınbaş Üniversitesi, Princeton Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nin uluslararası akademik işbirliğiyle, İstanbul'un kuruluş mitolojileri belgeselle anlatılacak.



Altınbaş Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu üç üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla yürütülen proje, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken İstanbul'un kuruluş efsanelerini, derinlere indirecek.

Belgesel projesinde, Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Avcı, Princeton Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Onur Günay ve Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Müdürü ve Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar çalışma yürütüyor.

Proje, İstanbul'un kadim kuruluş hikayelerini modern bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyor.

Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi tarafından iki haftalık gezici yaz seminerine davet edilen akademisyenler, Prof. Dr. Cemal Kafadar'ın rehberliğinde Marmara Bölgesi'ndeki önemli yerleşim yerlerini ziyaret etti. Seminerin 8 günü boyunca antik, orta çağ ve erken modern dönemlere ait önemli bölgelerde çekimler yapılarak, İstanbul'un kuruluş mitolojisi üzerindeki etkileri belgelendi.

- Şehrin zengin tarihine ve mitolojik geçmişine ışık tutulacak

Belgesel ekibi, Marmara Bölgesi gezisinin ardından çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor.

İstanbul'un tarihi yarımadası ve çevresindeki önemli mekanlarda çekimler yapılarak, şehrin kuruluş efsanelerini detaylı bir şekilde belgeleniyor.

Belgeselin, İstanbul'un zengin tarihine ışık tutacak ve izleyicilere şehrin mitolojik geçmişini keşfetme fırsatı sunacak önemli bir eser olması hedefleniyor.