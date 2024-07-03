100 bin kişinin beslenme alışkanlıklarını inceleyen araştırma, hangi gıdaların sağlıklı yaşlanmayı desteklediğini gözler önüne serdi.

Sağlıklı yaşlanmanın anahtarı: Doğru beslenme

Araştırma sonuçlarına göre, meyve, sebze, tam tahıl, kuruyemiş, baklagiller, az yağlı süt ürünleri ve doymamış yağlar açısından zengin bir beslenme düzeni, sağlıklı yaşlanma ihtimalini artırıyor. Özellikle trans yağ, sodyum, kırmızı et ve işlenmiş et tüketimini sınırlamak ise uzun ve sağlıklı bir yaşamın önemli adımlarından biri.

Sağlıklı beslenme fiziksel ve zihinsel sağlığı koruyor

Araştırmacılar, sağlıklı beslenen kişilerin 70 yaşına geldiklerinde fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi durumda olma olasılığının yüzde 43 ila 84 daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu bulgular, orta yaşlarda benimsenen sağlıklı beslenme alışkanlıklarının uzun vadeli etkilerini gözler önüne seriyor.

Sağlıklı yaşlanmak için diğer önemli faktörler

Beslenmenin yanı sıra fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımı, sosyoekonomik durum gibi faktörler de sağlıklı yaşlanmayı etkiliyor. Ancak araştırmacılar, sağlıklı beslenmenin diğer faktörlerden bağımsız olarak önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

Uzmanlar hemfikir: Sağlıklı yaşlanmanın sırrı doğru beslenmede!

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Lawrence Appel ve Mount Sinai Hastanesi'nden Dr. R. Sean Morrison gibi uzmanlar da sağlıklı yaşlanmanın temelinde doğru beslenmenin yattığını belirtiyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmak, tütün ürünlerinden uzak durmak, güneş kremi kullanmak, yeterince uyumak ve sosyal faaliyetlere katılmanın da önemli olduğunu vurguluyor.