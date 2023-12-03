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Beşiktaş Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35’inci başkanı oldu. Genel kurul üyelerinden, Hasan Arat; 7 bin 271, Serdal Adalı; 4 bin 557 oy aldı. Bu sonuçla Arat, Beşiktaş Kulübü’nün 35’inci başkanı seçildi. Hasan Arat, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun ardından, siyah-beyazlı camiaya seslendi.



Ailesine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Hasan Arat, “Öncelikle yanımda olan desteğini bir gün esirgemeyen beni derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma, teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan değerli kongre üyelerimiz, gençlerimizi kadınlarımız çocuklarımız iş insanlarımız taraftarlarımız yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek gerek yurt içi gerek yurt dışından kongreye gelemeyen desteklerini hissettiğim değerli Beşiktaşlılara buraya gelip sabrederek gitmeyen insanüstü gayret gösteren delegelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı’ya ‘kardeşim’ dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli” diye konuştu.



“HEP BİRLİKTE BÜYÜK BEŞİKTAŞ’IN HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ”



Hasan Arat, kürsüdeki konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Taraftarımıza sesleniyorum, herkese kollarımızı açıyoruz. Hep birlikte büyük Beşiktaş’ın hedeflerine ulaşacağız. Gençlerimize sesleniyorum; Beşiktaş size daha yakın olacak. Çocuklarımıza sesleniyorum; Beşiktaşlı olmaktan gurur ve heyecan duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum; Beşiktaş’ta öncelik sizin olacak. Daha fazla kadın kongre üyesi ile kadın taraftarımız olacak. Derneklerimize sesleniyorum; artık sizlerle bir bütünüz. Burada görev alan herkes çok yoruldu. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum. Bu yola yalnız çıkmadım. Çalışma arkadaşlarım ilk günden itibaren inanan camia üyelerine bana ve yönetim kurulu üyelerine inanan zor şartlarda çalışan arkadaşlarıma kulüp çalışanlarımıza basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gün. Genç insan 1977’de 46 yıl önce girdiği muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız buradaki müzede duruyor. Süleyman Seba’nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size bugün şanlı Beşiktaş’a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun. Bu hedefler için dürüst çalışın. Çok çalıştık, devam edeceğiz. Son olarak en kısa zamanda büyük Beşiktaş tüm bireylerini Anıtkabir’e Atamızın huzuruna gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiyem ve canım Beşiktaşıma teşekkür ediyorum. Yolumuz açık şansımız bol olsun.”

