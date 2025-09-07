“Konuşanlar” programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, Exxen’den ayrıldıktan sonra Disney+ ile anlaşma sağladı. Komedyenin yeni platformdan elde edeceği gelir yaklaşık 325 bin dolar olarak öne çıktı.

Kariyerine YouTube ile başladı

Hasan Can Kaya, dijital içerik dünyasına YouTube’da yayınladığı “Konuşanlar Talk Show” ile adım attı. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi kazanan program, 1 Ocak 2021’de Exxen platformuna transfer edildi.

Exxen’den Disney+’a transfer oldu

Exxen macerasının ardından Amazon Prime ile görüşmeler yapan Kaya, son anda tercihini Disney+’tan yana kullandı. Bu karar, dijital platformlarda rekabetin ve içerik üreticilerine sağlanan ücretlerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Teklif Bedeli dikkat çekti

Kaya’nın Exxen’deki kazancının yaklaşık 270 bin dolar olduğu konuşulurken, Disney+’ın 325 bin dolarlık teklifi kabul ettiği bildirildi. Bu anlaşma, ünlü komedyenin kariyerindeki önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.