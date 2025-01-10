Sosyal medyada takipçilerini endişelendiren bir gelişme yaşandı. Konuşanlar programı ile adından söz ettiren ünlü komedyen Hasan Can Kaya, 8 gündür hastanede tedavi görmekte. Zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Kaya'nın, tedavisinin devam ettiği ve kısa süre içinde taburcu olacağı duyuruldu.

Kaya ödül törenine katılamadı

Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları etkinliğinde 'Yılın En Beğenilen Dijital Şov Programı' ödülünü kazanan Hasan Can Kaya, sağlık sorunları nedeniyle ödülünü almak için törene katılamadı. Kaya, taburcu olmadan önce törende öğrencilerle görüntülü görüşme yaparak teşekkürlerini iletti.

Geçmişte omzundan sakatlık geçirmişti!

Hasan Can Kaya, bu yılın başlarında omzundan sakatlık yaşamış ve üç saatlik fizik tedavi seansları almak zorunda kalmıştı. O dönemde İngilizce öğrenmeye karar veren ünlü komedyen, İngiltere'ye giderek dilini geliştirmişti. Şimdi ise zatürre tedavisi ile tekrar hastanede, ancak sevindirici bir haber de var: Kaya'nın sağlık durumu düzeliyor ve cumartesi sabahı taburcu olması bekleniyor.