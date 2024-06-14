Hasan Can Kaya, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve olayın tamamen bir "itibar suikasti" olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Levent'te meydana gelen olayda, Kaya'nın mezuniyet partisinde tanıştığı Nazlıcan A.'yı evine davet ettiği, gecenin ilerleyen saatlerinde ise genç kadının evden ayrılmasına izin vermediği iddia edilmişti. Nazlıcan A.'nın arkadaşına gönderdiği canlı konum üzerine polis ekipleri olay yerine müdahale etmiş ve genç kadını evden çıkartmıştı.

Sosyal Medya Açıklaması

Hasan Can Kaya, olayın ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb. iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim."