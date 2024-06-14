Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medyada dolaşan ve kendisini genç bir kadını evinde alıkoyduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İddialar üzerine Kaya'nın polisler tarafından gözaltına alındığı ve ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Olay, İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta Salı günü yaşandı.

İddialar ve açıklamalar

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Can Kaya, iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kendisine yönelik ahlaksızca iftiralar atıldığını belirtti. Kaya, "Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş" dedi.

Genç kadının kendisini evde alıkoyduğu iddiasına ilişkin olarak da Kaya, "Evde bulunduğum esnada başka kadınların da olduğunu" iddia etti ve suçlamaları reddetti.

Olayın detayları

İHA'nın haberine göre, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde tanıştığı 23 yaşındaki genç kadın, Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gittiği iddia edildi. İddiaya göre, genç kadın evden çıkmak isteyince Kaya tarafından alıkonuldu. Durumu arkadaşına bildiren genç kadın, polisin müdahalesiyle evden çıkarıldı.

Polis ve hukuki süreç

Polis olay yerine gelerek genç kadını evden çıkardı ve Hasan Can Kaya'yı gözaltına aldı. Ancak genç kadının şikayetçi olmaması üzerine Kaya, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından Kaya'nın ifadesi alındı.

Hasan Can Kaya'nın ikinci açıklaması

Sosyal medya üzerinden ikinci bir açıklama yapan Hasan Can Kaya, "Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb. iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim" dedi.

Arkadaşlar itibar suikasti var. Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim. İzmir'de balkon hırsızı kıskıvrak yakalandı June 14, 2024