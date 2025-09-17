Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. "Boyun eğmeyeceğiz!" dedi.

Hasan Mutlu'dan tutuklama sonrası ilk mesaj

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Mutlu, "30 yıl sonra Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturduğumuz için, ben ve yol arkadaşlarım hukuksuz bir şekilde tutuklandık" dedi.

“Boyun eğmeyeceğiz!”

Tutuklama kararının ardından yaptığı paylaşımda Mutlu, “Ortada ne somut bir delil ne de geçerli bir hukuki gerekçe vardır. Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek, doğrularımızdan vazgeçmemektir. İlkelerimizden, duruşumuzdan, tavrımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz!” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yanı sıra 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Belediye Başkan Yardımcıları ve birçok üst düzey yetkili yer alıyor.

Toplam 17 CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı

Soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanı sıra, birçok CHP’li belediye başkanı tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. 31 Mart seçimlerinden bu yana görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanlarının sayısı 17'ye yükseldi, bunlardan 3'üne kayyım atandı.