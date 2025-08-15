Bergama’da katı atık depolama tesisi planları büyük tartışma yarattı. AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, ilçenin çöp merkezi haline getirilmesine kesinlikle karşı çıktı. Şahin, “Bergama’nın çöp merkezi seçilmesi için hiçbir gerekçe kabul edilemez. Büyükşehir çözmezse eylemlerle duruşumuzu göstereceğiz” dedi.

UNESCO listesi ve çevresel riskler gündemde

Bergama’nın tarihi ve turistik kimliğiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer aldığına vurgu yapan Şahin, çevresel risklerin halk sağlığını ve ilçenin marka değerini tehdit edeceğini belirtti. Kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti teşkilatı ortak tavır sergiliyor

AK Parti Bergama teşkilatı, hem sahada hem mecliste aynı görüşü paylaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sabahattin Güzel, çöp taşınmasının UNESCO kriterleri açısından risk taşıdığını söyledi. Almanya ve Umman örnekleri ile benzer durumların Bergama’da yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Öneriler ve talepler meclise sunuldu

Güzel, Bergama’ya taşınan çöp miktarının açıklanmasını, depolama alanlarının UNESCO ve ÇED kriterleriyle uyumunun araştırılmasını ve özel çalışma grubu kurulmasını önerdi.

Bergama’nın geleceği için hassasiyet vurgusu

AK Parti Bergama İlçe Teşkilatı, yerel halkın ve UNESCO’nun hassasiyetlerini dikkate alarak, konunun Bergama’nın geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirtti.