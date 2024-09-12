Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Dağseven Mahallesi’nin 16 haneli ve yaklaşık 100 nüfuslu Yaşlıdal mezrasında, eğitim öğretim yılı tek bir öğrenciyle başladı. 9 yaşındaki Hasret Aydın, mezradaki tek öğrenci olarak bu yıl da yalnız eğitim alıyor. Okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaz tatilinde temizlik ve bakım işlemlerinin ardından eğitim öğretime hazır hale getirildi.

Öğretmeni, hem arkadaşı hem öğretmeni

Hasret Aydın’ın öğretmeni Şahin Aydın, mezrada üç yıldır ücretli öğretmen olarak görev yapıyor. Her sabah saat 08.00’de evden aldığı öğrencisiyle tüm gününü okulda geçiriyor. Şahin Aydın, Hasret’in hem öğretmeni hem de arkadaşı olarak onun sosyal gelişimine katkıda bulunuyor.

Hasret Aydın: "Okulumu çok seviyorum"

Hasret Aydın, okuluna başlamış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Tatil süresince okulunu ve öğretmenini özlediğini ifade eden Hasret, "Sabah uyandığımda kahvaltımı yapıyorum. Annem beni okula gitmem için hazırlıyor, saçımı tarıyor. Öğretmenim beni evden alıyor ve okula götürüyor. Okulumu çok seviyorum. Bütün günümüz öğretmenimle geçiyor. Bu sene de okula yalnız devam edeceğim. Keşke sınıf arkadaşım olsaydı. Onunla beraber saklambaç ve voleybol oynardım. Beraber ders çalışıp ip atlardık" şeklinde konuştu.

Öğretmen: "Hasret’in sıkılmaması için elimden geleni yapıyorum"

Hasret’in öğretmeni Şahin Aydın, Hasret’in eğitim sürecinde her türlü desteği sağladığını belirtti. Üç yıldır tek başına eğitim veren Aydın, Hasret’in sıkılmaması için çeşitli aktiviteler düzenliyor. "Hasret ile üçüncü yılımız olacak. Tek başına olmanın avantajları ve dezavantajları var. Hasret’in sıkılmaması için elimden geleni yapıyorum. Sınıfta arkadaşı olmadığı için yeri geldiğinde ağabeyi, arkadaşı oluyorum. Teneffüslerde birlikte top oynuyoruz. Evden alıp, evine bırakıyorum. Normalde bir öğrenci için okul açılmaz. Devletimiz bir öğrencinin bile geleceğine önem veriyor. Okulumuzun bakımı, ısınma sorunu, kitapları, her şeyiyle ilgileniliyor. Bir öğrencinin geleceğine değer veren, bütün toplumun geleceğine önem verir. Ülkemizin en ücra noktasında bile devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Baba Aydın: "Valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum"

Hasret’in babası Ramazan Aydın da devletin eğitime verdiği önemi vurguladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ramazan Aydın, "Ülkemizde eğitime verilen önemi görebiliyoruz. Devletimiz, Hasret için elinden geleni yapıyor. Bir öğrenci için öğretmen atanıyor. Destekler esirgenmiyor. Devlet büyüklerimize, Valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.