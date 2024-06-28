BURCU YANAR

Ayvalık Devlet Hastanesi’nden geldiği iddia edilen görüntüler mide bulandırdı. Hastane yemekhanesinde verilen salatanın içinden canlı böcek çıktığını söyleyen çalışanlar durum hakkında tutanak imzaladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, kalitesiz hastane yemeklerinin acil çözüm beklediğini söyledi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, hastanelerdeki yemeklerin kalitesiz olduğunun altını çizerek, “Devlet hastanelerimizin yemeklerinin özel şirketler tarafından yapılmasıyla yani yemek hizmetlerinin özelleştirilmesiyle birlikte çalışanlarımızın ve hastalarımızın yedikleri yemek kaliteden yoksun ve sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarımızın sağlıksız beslenmesiyle birlikte çalışanların ve hastaların sağlığını tehdit etmektedir. Önceliği para kazanmak olan yemek hizmeti veren özel şirketlerin maliyetten kaçması beklenen bir durumdur. Ancak sağlıklı hijyenik doyurucu yemek yemek 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık çalışanlarımızın yasal hakkıdır” dedi.

Pek çok ilde yaşanıyor

Sağlık çalışanlarının pek çok ilde hastane yemeyi yiyemediğini söyleyen Doğruyol, “Ayvalık Devlet Hastanesindeki görüntü emin olun ki pek çok ilimizde pek çok hastanemizde görülen bir durumdur. Sağlık çalışanlarımız pek çoğu bu ve benzeri durumlardan dolayı hastane yemek yiyememektedir. Bu durumun İlerleyen süreçte yıllar önce hayatımızda olan sefer taslarıyla iş yerlerine yemek taşımayı tekrar gündeme getirmesi beklenebilir” diye konuştu.

Acil çözüm bekliyoruz

Başkan Doğruyol, yemek hizmetlerinin kamulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi, yemek hizmetlerinin acilen kamulaştırılması yemeklerin hastanelerin kendi mutfaklarında hastane çalışanları tarafından yapılması elzemdir. Sağlık Bakanlığı yetkililerimizden acil çözüm bekliyoruz. Asıl amacı şifa dağıtmak olan hastanelerimizin bu tür görüntülerle gündeme gelmesi bizleri derinden üzmekte ve bakanlığımızın konuya duyarsız kalmayarak gerekli tedbirleri alması zaruri ve elzemdir” açıklamasında bulundu.ü