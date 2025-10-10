Kahramanmaraş'ta boşandığı eşini çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca hastane çalışanını tehdit suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kahramanmaraş'ta boşandığı eşi Eser Karaca’yı çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ayrıca hastane çalışanı Ç.A’yı tehdit ettiği gerekçesiyle sanığa 2 yıl hapis cezası daha verdi.

Duruşmada "çocuğumu gösterselerdi" savunması

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Atilla Ayıntaplı, taraf avukatları ve maktul Eser Karaca’nın yakınları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, “Bana çocuğumu gösterseydi bu durumlar olmazdı” diyerek önceki ifadelerini yineledi.

Mahkeme heyeti, Ayıntaplı’ya “boşandığı eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “silahla tehdit” suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Aileden “emsal karar” vurgusu

Maktul Eser Karaca'nın babası Mustafa Karaca, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bu kararın benzer dosyalara da emsal olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı Muhammed El ise adaletin kısa sürede tecelli ettiğini belirterek, “Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu da kadın cinayetleri davalarında önemli bir adımdır.” dedi.

Ne olmuştu?

22 Mayıs 2025’te Atilla Ayıntaplı, bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan boşandığı eşi Eser Karaca’yla görüşmeye gitmiş, çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş etmişti. Ağır yaralanan Karaca, aynı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Ayıntaplı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.