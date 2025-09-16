Ankara Polatlı’da 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, safra kesesi ameliyatında yanlışlıkla bağırsağı kesildi. Durumu aileye gizlenen Çuhadar, birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Arkasında 2 aylık bebeği kaldı.

Ameliyat sırasında yaşanan ihmal

Çuhadar’ın annesi Durhanim Çetinkaya, kızının sağlıklı olarak hastaneye gittiğini ve ameliyat sırasında bağırsağının kesildiğini belirtti. Durumun aileden gizlendiğini ifade eden Çetinkaya, doktorun “Tansiyonu düşük, normal” dediğini aktardı.

Doktorun sözleri aileyi isyan ettirdi

Genç kadın, tansiyonu kritik seviyeye düştüğünde doktora “Ölüyor muyum?” diye sordu. Çetinkaya, doktorun “Allah rahmet etsin deriz” cevabını verdiğini iddia etti.

Ambulans ve hastane ihlalleri

Ailenin iddiasına göre, hastane tarafından çağrılan ambulans kasıtlı olarak uzak bir hastaneye yönlendirildi. Şans eseri başka bir ambulans devreye girdi ve genç kadın Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada da organ yetmezliği ve zehirlenme tespit edildi.

Ailenin suç duyurusu

Çuhadar ailesi, doktor Asım Yalvaç hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailenin açıklamalarına göre hastanede oksijen tüpü ve yoğun bakım eksiklikleri yaşandı; benzer vakaların daha önce de meydana geldiği iddia edildi.

Olayın ardından

Polatlı Can Hastanesi’nde daha önce de 8 yaşındaki bir çocuğun diş tedavisi sırasında yüksek doz narkoz verilmesi sonucu ölüm meydana geldiği öne sürüldü. Kevser Çuhadar’ın otopsi raporu bekleniyor.