Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenleme ile sağlık hizmetleri için alınan katılım paylarına zam geldi. "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif" kabul edilerek yasalaştı. Bu yasayla birlikte ayakta tedavi kapsamında yapılan hekim ve diş hekimi muayeneleri için katılım payı 20 TL olarak belirlendi. Ayrıca, önemli sağlık düzenlemelerine ilişkin diğer değişiklikler de teklifte yer aldı.

Ayakta tedaviye 20 TL

Yeni yasayla birlikte, genel sağlık sigortalılarına ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ayakta tedavi hizmetleri sunan hekim ve diş hekimi muayenelerinde 20 TL katılım payı alınacak. Bu düzenleme, daha önce ücretsiz olan bazı sağlık hizmetleri için vatandaşların daha fazla ödeme yapacağı anlamına geliyor.

Ayakta tedavi hizmetleri için alınacak bu katılım payı, hükümetin sağlık alanındaki maliyetleri dengelemek amacıyla yaptığı düzenlemelerden biri olarak öne çıkıyor. Yasa, sağlık hizmetleri maliyetlerinin artmaya devam ettiği bir dönemde, kamu hastanelerinin yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Yurt Dışından Tıbbi Ürün Temini Kolaylaşacak

Yeni düzenleme, aynı zamanda sağlık sigortalılarının yurt içinde temin edilemeyen tıbbi ürünler için Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla SGK aracılığıyla yurt dışından tedarik yapılmasını öngörüyor. Bu düzenleme, hastaların tedavilerinde ihtiyaç duydukları ancak ülke içinde bulunmayan beşeri tıbbi ürünlere daha hızlı erişebilmelerini sağlayacak. Ancak bu değişiklik, yurt dışından tıbbi ürün temini için belirli prosedürlerin ve onayların uygulanacağını da beraberinde getiriyor.

Aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olmaya devam edecek

Teklif ile, aile hekimliği hizmetleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmaya devam edeceği belirtildi. Ancak, bu düzenleme, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlar için geçerli olmayacak. Bu değişiklik, devletin temel sağlık hizmetlerine erişimi sağlamada öncelikli olduğunu vurgularken, özel raporlar ve tamamlayıcı tıp gibi hizmetlerin ücretli olmasına yol açacak.

SGK primi indirimi düzenlemeleri

Özel sektör işverenleri için önemli bir düzenleme daha hayata geçirildi. 5 puanlık sigorta prim indirimi, imalat sektöründeki iş yerlerinde 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak. Bu süre, Cumhurbaşkanının onayıyla 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılabilecek. Bu indirim, imalat sektöründeki iş yerlerinin mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, SGK’lı sigortalılar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde yapılan indirimde 5 puanlık indirimin 4 puana düşürülmesi kararlaştırıldı. Bu değişiklik, işverenlerin sigorta yükümlülüklerini bir miktar hafifletecek ancak aynı zamanda devletin sosyal güvenlik harcamalarını dengeleme amacını taşıyor.

Çalışma gücü kaybı olanlar için yaşlılık aylığı düzenlemesi

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayan ve belirli bir çalışma gücü kaybı oranına sahip olan bireyler için önemli bir düzenleme de yapıldı. Çalışma gücü kaybı oranı yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olan sigortalılar, 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemesi şartıyla yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak. Çalışma gücü kaybı oranı yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemesi ile yaşlılık aylığı almaya başlayacak. Bu düzenleme, sigortalıların daha erken yaşta emekli olabilmesine olanak tanıyacak.