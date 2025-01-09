Sanatçı Edip Akbayram evinde düştükten sonra iç kanama geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Akbayram'ın sağlığıyla ilgili son durum nedir?

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçen hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Önceki gün taburcu olan Akbayram, bu sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi şarkılarıyla tanınan 70 yaşındaki tanınan Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Sanatçının eşi Ayten, kızı Türkü ve oğlu Ozan Akbayram da hastanede usta sanatçının yanında bekliyor.

Sağlık durumu nasıl?

Sağlık durumu kritik olan ve entübe edilen Edip Akbayram'ın kendisi gibi sanatçı olan kızı Türkü Akbayram, "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi" dedi.

Edip Akbayram kimdir?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı ve bir ayağı sakat kaldı.

Lisede kurdukları orkestra ile müziğe ilk adımını attı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Diş hekimliğini kazanmasına rağmen kendini müziğe verdi.

İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Daha sonra 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu.

'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.