Hayata Destek, Mellow Turkey ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin ortaklığında hayata geçen Hatay Sörf Merkezi, Samandağ’da gençleri sörfle ücretsiz buluşturuyor.HATAY (İGFA) - Hayata Destek; Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ve Mellow Turkey ile birlikte Hatay’da ergenlere yönelik ücretsiz bir dalga sörfü merkezinin kurucu ortaklarından oldu.

Hatay Sörf Merkezi’ni çocuk güvenliği, ölçme ve değerlendirme, emniyet, güvenlik ve sağlık alanlarında kapasite geliştirme; yerelleşme ve kurumsal ve bireysel kaynak geliştirme alanlarında destekleyen Hayata Destek, bu ortaklıkla gençlerin iyi olma hâlini ve Samandağ’ın uzun vadede geçim kaynaklarına erişimini artırmayı hedefledi.

Hatay'da başlayan dalga sörfü derslerinde gençler sporla iyileşirken, bu sayede turizmin de ilk tohumları bu merkez sayesinde atılacak.

Hatay Sörf Merkezi’nde Samandağ ve Defne ilçelerinde yaşayan, 13-16 yaş arasında 11 bin gencin sörf hakkında bilgilenmesi hedeflendi.

Yaklaşık bin genç başlangıç seviyesi dalga sörfü eğitimi alacak, aralarından 20 genç ise sörf lideri olarak yetişerek Hatay’ın sörf potansiyeline de katkı sağlayacak.