Hatay'ın Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi'nde başlayan orman yangınına, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine hızla müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangın bölgesine sevk edilerek alevleri kontrol altına almak için karadan yoğun bir çalışma başlattı.

Ekipler yoğun müdahalede bulunuyor

Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu belirlendi. Bu durum, yangının kontrol altına alınamaması halinde yerleşim alanlarına sıçrama riskini artırıyor. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.