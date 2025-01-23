Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı adres ve iletişim bilgileri
İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı, İskenderun-Antakya yolu üzerinde, İskenderun'un 2.5 km güneyinde yer almaktadır. Bu alay, Türkiye'nin en büyük deniz eğitim merkezlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır.
Adres:
İskenderun-Antakya Yolu, 2.5 km Güney, İskenderun, Hatay Modernevler, H5QV+C5, 31300 İskenderun/Hatay
Telefon:
(0326) 618 99 49
Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'na Eski OTOGAR HATAY, Meydan, Antakya Otogarı, 31060 Antakya/Hatay adresinden özel araç ile 1 saat 15 dakikada varabilirsiniz. Toplu taşıma ile 1 saat 24 dakikada varış sağlayabilirsiniz.
Kaynak: HABER MERKEZİ