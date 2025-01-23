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Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'na Eski OTOGAR HATAY, Meydan, Antakya Otogarı, 31060 Antakya/Hatay adresinden özel araç ile 1 saat 15 dakikada varabilirsiniz. Toplu taşıma ile 1 saat 24 dakikada varış sağlayabilirsiniz.

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İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı, İskenderun-Antakya yolu üzerinde, İskenderun'un 2.5 km güneyinde yer almaktadır. Bu alay, Türkiye'nin en büyük deniz eğitim merkezlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır.

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı adres ve iletişim bilgileri

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