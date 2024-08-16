Suriye'nin Hama şehrinde, Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 120 kilometre mesafede 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 7,16 kilometre derinliğinde, saat 13.15'te gerçekleşti.

Deprem, Hatay'da da hissedildi ve bazı vatandaşlar endişeyle evlerinden çıkarak sokaklara döküldü. Ancak, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir can kaybı ya da büyük çapta maddi hasar bildirilmedi. Durum yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.