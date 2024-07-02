HATAY (AA) - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak başarı gösteren 10 öğrenciyi ödüllendirdi.

Masatlı, Valilik Toplantı Salonu'nda öğrencileri, velileri ve öğretmenleri kabul etti.

Bir süre öğrencilerle ve velilerle sohbet eden Masatlı, onları tebrik ederek öğrencilerin gelecekteki hedeflerine ilişkin bilgi aldı.

Vali Masatlı, daha sonra öğrencilere tablet ve isimlerinin yazılı olduğu kalemleri hediye etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Masatlı, depremlerde hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Vali Masatlı, Türkiye'deki 352 öğrencinin LGS'den 500 tam puan aldığını, bunlardan 10'nun Hataylı olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin aldığı başarının mutluluk verici olduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

"Bugün de öğrencilerimizi kabul ettik ve onların bu sevincine ortak olduk. Bütün bu şartlara, asırların depremine rağmen, bu zor şartlarda öğrencilerimizin kararlılıkla çalışması, fedakarca verilen ödevleri yapmaları, sınavda başarılı olmaları, onun yanında velilerimizin, fedakarca, çocuklarımıza destek olması, yine öğretmenlerimizin gece gündüz demeden bu çocuklarımızla ilgilenmesi ve bizlerin de elimizden geldiği kadar destekleriyle böyle bir başarı ortaya çıktı. Öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum, Allah yollarını, bahtlarını açık eylesin. Bundan sonraki eğitim döneminde de başta Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere birebir bizatihi takip edeceğiz. Özellikle ilk 1000'e giren öğrencilerimizi de hassaten bu vesileyle takip etmiş olacağız."

Masatlı, aralarında tam puan alan bugünkü kabul ettikleri öğrenciler de olmak üzere sıralamada ilk 1000'e girenlere 1500 lira burs verileceğini, süreç içerisinde yine farklı desteklerin olabileceğini söyledi.

- Disiplinli çalışmak ve kitap okumak başarıyı etkiledi

Başarılı öğrencilerden Arda Köker da sınava çok soru çözerek hazırlandığını anlattı.

Disiplin ve düzenin de başarısında etkili olduğunu belirten Köker, "Her gün sabah saat 04.00'te kalkıp derslerime çalıştım, erken yatıp, erken kalkıyordum. Sınavdan önceki yıllarda da birçok öğrenci gibi kitap okumanın da artısını gördüm. Hayalim tıp okumak, insanlar ve dünya için sağlık alanında işe yarar bir şeyler yapmak isterim." diye konuştu.

Öğrencilerden Ekin Naz Özöksüz ise planlı çalışma ve düzenli kitap okumayla başarıya ulaştığını ve doktor olmak istediğini söyledi.

Öğrencilerden Kaya Gökpınar da elektrik elektronik mühendisi olmak istediğini kaydetti.