Hatay ve Nergis Koroları, müzik ziyafeti sunmak üzere 5 Haziran 2024 tarihinde saat 20:00'de küçük salonda sahne alacaklar.

Bu özel geceye, Türk müziğinin usta isimlerinden besteci, şair ve koro şefi olarak tanınan Mustafa Dalçam da katılacak.

Konserde, 1. bölümde Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir repertuvarın yanı sıra, Mustafa Dalçam'ın özgün besteleri de seslendirilecek. Sanatseverler, müziğin büyülü dünyasında unutulmaz bir gece geçirecekler. 2. bölümde ise İzmirli bestekarlar yer alacak.

Hatay ve Nergis Koroları, sadece müzikleriyle değil, aynı zamanda sahnedeki enerjileri ve performanslarıyla da izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacaklar. Bu muhteşem buluşmada, izleyiciler kendilerini Türk müziğinin eşsiz atmosferine kaptıracaklar.