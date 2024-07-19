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Yabancı uyruklu 28 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen C.Ş. ve H.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Antakya -Belen kara yolunda şüpheli araçları durdurup inceledi.

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