HATAY (AA) - Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Antakya-Belen kara yolunda şüpheli 2 otomobili durdurdu.
Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 7 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen S.C. ve A.T. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: aa