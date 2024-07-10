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Yaralanan sürücü ve yanındaki 3 kişi, sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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