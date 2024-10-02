Hatay'da Anız Yangını Zeytin Bahçesine Sıçramadan Söndürüldü

Altınözü Toprakhisar Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, zeytin bahçelerine zarar vermeden durduruldu.
Soğutma çalışmaları devam etti
Altınözü İlçesi Toprakhisar Mahallesi'nde çıkan anız yangını, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmadan söndürüldü ve büyük bir felaketin önüne geçildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlerin yakındaki zeytin bahçelerine ulaşmasını engelledi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından, tarlada ilerleyen saatlerde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla yangının yeniden başlaması ihtimaline karşı tedbir alındı.