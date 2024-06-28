Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan çöp yangını, çevre sakinlerinin dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Servisi araması üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar büyük bir felaketi önledi

Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak daha büyük bir felaketin önüne geçti. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çöp yangınlarının önlenmesi için vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Çöp yangınlarının tehlikeleri ve önlenmesi için alınması gereken tedbirler neler?