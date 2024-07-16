Hatay'ın Belen ilçesinin Şenbük Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları karadan müdahale ederken, helikopterler havadan yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'ın Belen ilçesinin Şenbük Mahallesi'nde çıkan orman yangını, bölgeye hızla yayılmadan müdahale edilmesi için Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karadan yangınla mücadeleye başladı. Aynı zamanda havadan da yangın söndürme helikopterleri ile destek veriliyor. Bölgede etkili olan rüzgarın da kontrol edilmesiyle yangının yayılma riski minimize edilmeye çalışılıyor.