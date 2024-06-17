HATAY (AA) - Hatay'da demirciler, Kurban Bayramı'nda kelle, paça ütmek için ocaklarının başına geçti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, kurbanını kesen vatandaşlar, kelle ve paçaları ütmesi için işletmeleri ayakta kalan demirci atölyelerinin yolunu tuttu.

Antakya Demirciler Odası Başkan Vekili Davut Karakaş, AA muhabirine, kelle ve paça ütme işini her bayram geleneksel olarak sürdürdüklerini söyledi.

Bayramda işlerinin yoğun olduğunu dile getiren Karakaş, "Burada kelle va paçadaki kılları yakıp, derinin tadında kalmasını sağlıyoruz, insanlar da ayrı bir lezzeti olduğu için tercih ediyorlar." dedi.

Demirci ustası Hasan Karataş (54) da bu işi 40 yıldır yaptığını belirterek, "Kolay değil, bu sıcakta kelle ve paça ütme işi zordur. Burada hem insanlara hizmet ediyor hem de bu sayede ekonomik olarak kazanç elde ediyoruz. Yorucu fakat talep oldukça, insanlar istedikçe yapıyoruz." diye konuştu.