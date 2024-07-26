Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Plajı'nda denize giren Ahmet F. ve Ozan K., bir süre sonra çırpınmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, cankurtaran, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde zor durumda kalan iki kişiyi sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık müdahalesi yetersiz kaldı

Yaralılar, hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet F. ve Ozan K. kurtarılamadı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.