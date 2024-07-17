Antakya'nın Ekinciler Mahallesi'nde, "Cennetten bir köşe" vaadiyle satılan ve Antiş Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans, 250 dairelik bir kompleksti. Deprem sırasında saniyeler içinde yerle bir olan bu rezidans, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, geçtiğimiz aylarda tamamlanarak Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. İlk duruşması geçtiğimiz Nisan ayında yapılan davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi.

Duruşmaya yoğun katılım

Duruşmaya, Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Davanın sanıkları ise SEGBİS ve fiziksel katılımla duruşmaya dahil oldular. Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuklu kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ise mevcutlu olarak mahkemede yer aldı. Ayrıca, tutuksuz yargılanan proje müdürü İ.D. fiziksel olarak, yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan ise SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Sanık Bülent Seküçoğlu kalp krizi geçirdi

Duruşma devam ederken, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Seküçoğlu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Seküçoğlu'nun kalp ve tansiyon hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.