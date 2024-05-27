HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hazırlanan su altı müzesi, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle gecikmeli olarak ziyarete açıldı.



İskenderun Teknik Üniversitesince (İSTE) Haziran 2023'te açılması planlanan ancak depremlerde hasar alması nedeniyle açılışı ertelenen müzedeki çalışmalar tamamlandı.

Onarımı tamamlanan müze, törenle açıldı. Müzede, mumyalanarak korunan çok sayıda deniz canlısı bulunuyor.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, gazetecilere, müzede 8 Ocak 2016'da İskenderun Limanı'nda kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesi altındaki dünyanın en uzun ikinci balinası olarak bilinen "uzun balina" ile 2022'nin mart ayında Arsuz ilçesinde ölü bulunan boz yunusun da yer aldığını söyledi.

İlk ve ortaokul öğrencilerinin hem üniversiteyi görmelerini hem de su altı müzesini gezmelerini hedeflediklerini vurgulayan Depci, "Bizim bir hazinemiz olan deniz altlarındaki tüm yaşantıyı öğrencilerin burada görmeleri için müzemizin açılışı yaptık. Müzemize tüm halkımız davetlidir." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, öğrenciler ve akademisyenler, müzeyi gezerek görevlilerilerden bilgiler aldı.