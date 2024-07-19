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Törene, Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, İbrahim Çeçen Vakfı Temsilcisi Nezahat Çeçen ile vatandaşlar katıldı.

Depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde restorasyonu gerçekleştirilen cami, cuma namazıyla ibadete açıldı.

Bursa'da sandalye fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da sandalye fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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