HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Nezahat Çeçen Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.
Karsu Mahallesi'nde bulunan cami, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.
Depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde restorasyonu gerçekleştirilen cami, cuma namazıyla ibadete açıldı.
Törene, Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, İbrahim Çeçen Vakfı Temsilcisi Nezahat Çeçen ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: aa