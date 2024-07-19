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Çevresinde güvenlik önlemi alınan hastanede ekipler, ilk olarak söküm çalışması gerçekleştiriyor.

Şirince Mahallesi'nde kurulan 20 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının geçen ay hizmete girmesinin ardından depremlerde hasar alan hastanenin yıkım çalışmalarına başlandı.

Depremlerin ardından afetzedelere bir süre hastane bahçesinde konteynerden oluşan sahra hastanesinde hizmet verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yıldız Sarayı'nın açılış törenine katıldı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yıldız Sarayı'nın açılış törenine katıldı:

HATAY (AA) - Deprem lerde hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastane sinin yıkım çalışmalarına başlandı.

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