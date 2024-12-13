Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan zehirlenme olayı, ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Olay, Cebike Mahallesi’nde 3 ay önce tamamlanan yeni bir konutun ikinci katındaki dairede gerçekleşti. Kökçü ailesinin 5 bireyinin baygın halde bulunduğu daireye yapılan incelemelerde gaz kaçağı şüphesi üzerinde duruluyor.

Zehirlenme olayı nasıl ortaya çıktı?

Dün saat 15.00 sıralarında, aynı evde yaşayan Kökçü ailesinin yakınları, kendilerinden haber alamayınca polise başvurdu. Evdeki kapı açılmayınca, olay yerine gelen ekipler içeri girdi ve aile üyelerinin baygın halde olduğunu fark etti. Sağlık, AFAD ve doğal gaz ekipleri hızla sevk edildi. Ancak, Kader Kökçü ve çocukları İsmail Ege (5), Yiğit Efe (14) ve Elif Bilge (12) yaşamını yitirdi. Baba Emrah (43) ise hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlikesi devam ediyor.

Gaz kaçağı şüphesi ve olayla ilgili soruşturma

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, gaz kaçağı ihtimali değerlendirildi. Hatay Valiliği, ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağını duyurdu. Ayrıca, jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlatarak, aralarında tesisat ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemler için jandarmaya götürüldü.