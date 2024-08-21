

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Yukarı Kepirce Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğün, 'halay başı' tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, davetliler araya girerek kavgayı sonlandırdı. Olay, cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Halay başı tartışması kavga çıkardı

Geçtiğimiz günlerde Yukarı Kepirce Mahallesi'nde yapılan bir düğünde 'halay başı' olma konusunda çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Halayın başında yer almak isteyen iki taraf arasında yaşanan anlaşmazlık, önce sözlü atışmayla başladı. Ancak bu durum hızla fiziksel bir kavgaya evrildi.

Sandalyeler havada uçuştu

Kavgaya karışan taraflar arasında yumruklar atılırken, olayın büyümesiyle düğün alanında bulunan sandalyeler de havada uçuştu. Düğüne katılan diğer davetliler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kısa süreli kargaşa, davetlilerin müdahalesi sayesinde son buldu. Olay anı, düğüne katılanların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Mahalle büyükleri devreye girdi

Olay sonrası mahalle büyükleri, kavga eden taraflar arasında barışı sağlamak için devreye girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda, tarafların barıştırıldığı ve aralarında sulh sağlandığı öğrenildi. Düğün, barış havasıyla devam ederken, kavganın ardından mahallede huzur tekrar tesis edildi.