Hatay'ın Antakya ilçesinde kamyon, üzerinden geçtiği köprünün çökmesi sonucu dereye düştü. Kamyon şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen boş kamyon köprüden geçerken çökme oldu.
Kamyon alttan geçen dereye düşerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tarafından kurtarılan kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Çökmenin yaşandığı köprünün çevresinde güvenlik önlemi alınırken, kamyonun çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA