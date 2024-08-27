Korku eğlencesi kabusa döndü

Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan Göktuğ Kaplan, ablası ve arkadaşlarıyla birlikte Dörtyol’da bir korku evine gitmeye karar verdi. Eğlenmek ve biraz da korkmak için gittikleri bu deneyim, Kaplan için zor anlara neden oldu. Karanlığa gömülen korku evinde iş yeri personelleri tarafından korkutulup “kaçırılmak” istendiği an Kaplan, paniğe kapılarak bayıldı.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu

Kaplan’ın bayıldığı anlar korku evinin güvenlik kameralarına yansıdı ve sosyal medyada paylaşılmasıyla hızla yayıldı. Video, kısa sürede binlerce kez izlendi ve büyük ilgi gördü. Kaplan, yaşadıklarını anlatarak, korku evinin karanlığında verilen küçük fenerin yetersiz olduğunu, bu yüzden paniğe kapıldığını belirtti.

“Panik yapıp bayıldım”

Göktuğ Kaplan, olay anını şöyle anlattı: “Orada bir anda panik oldum. Beni korkutunca, beni alacaklarını düşündüm ve o an bayıldım. Sonrasında biraz utandım, dalga geçerler mi diye düşündüm ama video beğenilince sevindim.” Olayın ardından Kaplan, yaşadığı deneyime rağmen korku evine tekrar gitmek istediğini dile getirdi.