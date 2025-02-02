Hatay’ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütüyle Amanos Dağları'ndan iniş yaparken, paraşütçü İ.Ö. ve yanındaki yolcu Atatürk Bulvarı’ndaki aydınlatma direğine takıldı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Ekipler hızla olay yerine sevk edildi

İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, merdivenli araç yardımıyla paraşütçüleri bulundukları yerden güvenli bir şekilde indirdi. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle her iki kişi de sağ salim kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi

Olayda şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmazken, İ.Ö. ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.