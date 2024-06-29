İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Nardüzü Mahallesi'nde 7 katlı bir binaya iş makinasıyla zarar veren operatör, binayı korna sesiyle yıktı.

Deprem sonrası hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Hatay'da, Şubat ayında yaşanan büyük depremin ardından hasar gören binaların yıkım işlemleri sürüyor. İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir bina, iş makinası yardımıyla ve oldukça dikkat çekici bir yöntemle, operatörün korna çalarak gerçekleştirdiği yıkım ile gündeme geldi.

Yıkım anı kameraya yansıdı

Yıkım esnasında operatör, çevredeki insanları tedirgin etmemek için korna çalarak yıkımı gerçekleştirdi. Bu yöntem, özellikle çocukların korkmaması için düşünülmüş. Yıkımın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş görüntüleri, deprem etkisi yaratırken, yerle bir olan binanın çöküşü izleyenler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Vatandaşların tepkileri

Bina yıkımı sırasında, özellikle yaşlı vatandaşlar arasında büyük bir tedirginlik yaşandı. 60 yaşındaki Semire Özer, yıkım esnasında yaşadığı deprem korkusunu, "Bina böyle çökünce gerçekten deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum," şeklinde ifade etti. Semire Hanım, operatörün korna çalmasının, çocukların daha az korkması için yapıldığını belirtti. (İHA)