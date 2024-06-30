Hatay'da, deprem felaketinin ardından hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürerken, İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir iş makinası operatörü, 7 katlı binayı yıkmak için korna sesini kullandı ve bina kısa sürede çöktü. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve çevredeki vatandaşlar, adeta bir deprem anını tekrar yaşadı.

"6 Şubat gecesi gibi"

Asrın felaketinde büyük hasar gören Hatay'da yıkım çalışmaları devam ediyor. İskenderun'un Nardüzü Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinası tarafından zarar gördü ve ardından operatörün korna sesiyle yıkıldı. Profesyonel bir şekilde gerçekleştirilen yıkım, cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Yıkım sırasında yaşanan sarsıntı, vatandaşlara 6 Şubat deprem gecesini hatırlattı.

"Deprem korkusu yaşadım"

Yıkım esnasında büyük bir korku yaşayan 60 yaşındaki Semire Özer, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Bina çöktüğünde gerçekten deprem olduğunu düşündüm ve panik oldum. Operatörün korna çalması, en azından çocukların korkmaması için iyi oldu. Ancak bazı insanlar yer altından gelen sesi deprem sandı ve korkuya kapıldı. Komşulara sakin olmalarını söyledim, ama bina çökerken deprem gözümün önüne geldi ve büyük bir panik yaşadım."

Yıkım çalışmaları sırasında yaşanan sarsıntı, birçok vatandaşı tedirgin etti. Operatörün korna sesi kullanarak yıkımı gerçekleştirmesi, beklenmedik bir tepkiye neden oldu.