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Arsuz'un Konarlı Mahallesi'nde, bir ikamet sahibinin iki farklı nakliye firmasıyla anlaşması sonucunda, iki grup arasında başlayan kavga büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü. S.A., kesici aletle yaralandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, A.B.Ö. suç aletiyle birlikte yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay 'ın Arsuz ilçesinde nakliyeciler arasında çıkan kavga , bıçaklı bir saldırıya dönüştü. İki nakliye grubunun kavgasında S.A. kesici aletle yaralanırken, saldırgan A.B.Ö. suç aletiyle yakalandı.

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