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Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ufuk AKTUĞ- Kasım NARCI- Hüseyin BOZOK/BELEN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Belen’de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. (DHA)