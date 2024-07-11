HATAY (AA) - Hatay'da polis ekipleri, doğuştan kas hastası 23 yaşındaki Ali Bağdadi'nin doğum gününü pasta keserek kutladı.



Merkez Antakya ilçesinde depremler nedeniyle prefabrik evde yaşayan Bağdadi ailesi, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası evlatları Ali'nin doğum gününe polis ekiplerinin de katılmasını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipleri, ailenin talebi üzerine kas hastası Ali Bağdadi için doğum günü pastası hazırladı.

Ailenin yaşadıkları prefabrik eve gelen polisler, getirdikleri doğum günü pastasıyla Ali Bağdadi'ye sürpriz yaptı.

Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Bağdadi ile sohbet eden ekipler, aynı hastalıkla mücadele eden kardeşi Emre Bağdadi'ye de polis şapkası hediye etti.