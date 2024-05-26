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Odabaşı Mahallesi'ndeki altgeçit de yağmur sularıyla doldu.

Antakya-Samandağ kara yolunun Çekmece mevkiinde sağanak nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı, bazı caddeler ise ulaşıma kapandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi .

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