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M.K.'nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 22 dakika süren arama çalışması sonucunda M.K.'nin cesedini gölette 9 metre açıkta, 4 metre derinlikte bularak kıyıya çıkardı.

Olay, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde bulunan sulama göletinde gerçekleşti. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla serinlemek isteyen 15 yaşındaki M.K., gölete girdi ancak bir süre sonra sudan çıkmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Hatay ’ın Kırıkhan ilçesinde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki M.K., boğularak hayatını kaybetti. Kurtlusoğuksu Mahallesi’ndeki sulama göletinde meydana gelen olay, çevrede büyük üzüntü yarattı.

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