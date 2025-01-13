Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye geldi.

Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde seyir hâlindeki 31 MD 6153 plakalı Opel marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Hatay ’ın Payas ilçesinde hareket hâlindeki otomobil de çıkan yangın , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.