HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklanmasına karar verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İskenderun-Arsuz yolunda, şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.
Araçta, 9 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 50 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.C.D, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: aa